Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie per E-Mail die WKN Ihres Zertifikats. Kurze Zeit später können Sie und andere es über die Börse Frankfurt handeln. Dort profitieren Sie vom bewährten Best-Price-Prinzip, von Fairness, Transparenz und schneller Ausführung. Und Sie nutzen die Extra-Chance auf Gold.

3 Gold gewinnen

Unter allen Gewinnspielteilnehmern, deren Zertifikat in Frankfurt gehandelt wird, verlost die ZertifikateBörse echtes Gold.

Genauer gesagt: Drei Barren 999er-Gold à zehn Gramm und fünfzig Barren à ein Gramm. Also: Handeln Sie jetzt.

Natürlich in Frankfurt.